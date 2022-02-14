В Тверской области заключено свыше 3700 договоров с домовладельцами на бесплатную догазификацию

В регионе реализуется масштабная программа газификации. Фото: ПТО

По состоянию на начало февраля 2022 года в регионе «Газпром газораспределение Тверь» заключил 3767 договоров с собственниками домов на бесплатное проведение газа до их земельных участков. Исполнено 1191 договоров, в том числе обеспечено 344 подключения к газовым сетям. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Всего в регионе планируется бесплатно довести газ до более 6 тыс. домовладений.

Областные власти информируют, что разработаны и утверждены планы-графики догазификации. По данным АО «Газпром газораспределение Тверь», предстоит построить порядка 400 км сетей до границ домовладений.

Напомним, что к поддержанной Президентом России инициативе по бесплатной догазификации имеет отношение губернатор Игорь Руденя. Идея родилась именно в нашем регионе.

Добавим, что в Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Верхневолжье предстоит проложить 1100 км газовых сетей и 148 км газопроводов-отводов и обеспечить доступ к голубому топливу для 46 тыс. домовладений и 117 котельных.