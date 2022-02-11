В Тверской области 60% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «омикрон»

В регионе свирепствует "омикрон", но "дельта" опаснее. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 11 февраля провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Там было отмечено, что порядка 60% всех случаев заражения COVID-19 в регионе приходится на штамм «омикрон», 30% - на «дельту», оставшиеся 10% - на другие разновидности вируса.

Специалисты отмечают, что наиболее сильно по здоровью бьет «дельта». Снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить вероятность тяжелого протекания болезни позволяет вакцинация.

На заседании оперштаба. Фото: ПТО

По данным областного правительства, в Верхневолжье прививку сделали 659 840 человек, из них свыше 245 тысяч - пожилые люди. Охват прививочной кампанией жителей региона старше 60 лет составляет более 74%.

В областной детской больнице ведется вакцинация подростков в возрасте от 12 лет. Записаться на прививку двухкомпонентной вакциной «Спутник М» можно по номеру 122.

Оказывать помощь заболевшим продолжают в Центрах амбулаторной помощи. Они работают с 8:00 до 20:00. а один из них в Твери - ежедневно круглосуточно. С расписанием можно ознакомиться на сайте областного Минздрава.

За последние сутки ЦАПы приняли порядка 2500 человек. Записаться на прием можно по номеру «122».

Также в регионе введена практика аудиоконсультаций с врачами и дистанционного оформления больничных.

По данным статистики, 80% заявок на это поступило от жителей Твери.