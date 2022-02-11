В Тверской области дистанционно оформили уже свыше 600 больничных

Заказать врачебную аудиоконсультацию можно в том числе по телефону горячей линии "122". Фото: ПТО

В Тверской области с 7 февраля практикуется система аудиоконсультаций с медиками и дистанционного оформления больничных для пациентам с симптомами ОРВИ. На сегодняшний день таким образом выдано свыше 600 больничных.

Решение принять такую меру принято на заседании регионального оперштаба 4 февраля под руководством губернатора Игоря Рудени в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Напомним, что для получения больничного листа дистанционно необходимо оформить заявку на аудиоконсультацию с врачом. Теперь это можно на сайте https://mztver.ru/ или по номеру "122".

Затем пациенту должен позвонить врач. Больничный лист открывается на семь дней. При необходимости пациент после медицинской аудиоконсультации может быть направлен на очный прием специалиста.

На седьмой день врач проводит повторную аудиоконсультацию и принимает решение о закрытии больничного листа, его продлении или направлении пациента на очный осмотр специалистом.

Сообщение об открытии, продлении или закрытии больничного должно прийти в личный кабинет на Госулугах, там же будет обозначен номер листа временной нетрудоспособности. Приходить в поликлинику для оформления документа не нужно.

Подробнее об дистанционном оформлении больничного и о том, что делать, если вас выписали, но вы снова получили положительный тест на ковид, читайте в материале "КП"-Тверь".