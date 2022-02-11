В Минздраве Тверской области пояснили, что за вопросы задаст врач при оформлении больничного дистанционно

К разговору с доктором подготовьтесь заранее, чтобы не тратить драгоценное время. Фото: Николай Александров

С 7 февраля 2022 года в Тверской области начали выдавать больничные дистанционно. Почувствовав симптомы ОРВИ или коронавируса, теперь нужно оставаться дома и оформить заявку на консультацию с врачом. Сделать это можно по номеру 122 или на сайте областного Минздрава (промотайте главную страницу вниз).

Какие вопросы задаст врач, лучше знать заранее - чтобы доктору, у которого назначено ещё огромное количество звонков, не приходилось вам перезванивать или «висеть на трубке».

Также мы постарались выяснить ещё один важный вопрос. Что делать человеку, которого выписали на работу (сейчас выписка при отсутствии симптомов производится через семь дней без повторного теста на ковид), а экспресс-тестирование дома или на работе дало положительный результат?

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИГОТОВИТЬ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

У вас под руками должны быть паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

КАКИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАСТ ВРАЧ ДИСТАНЦИОННО

Исходя из ответа, полученного «КП»-Тверь» из областного Минздрава, минимальный набор вопросов будет следующим:

- какая у вас температура (измерьте заранее);

- есть ли одышка;

- не затруднено ли дыхание;

- не чувствуете ли вы учащённого сердцебиения.

От себя добавим: сообщите врачу уровень сатурации (насыщение крови кислородом). Для этого нужен пульсоксиметр - надеемся, он у вас уже имеется. Если нет, то этот прибор можно купить в аптеке или интернет-магазине. Средняя цена стартует от 600 рублей.

Кроме того, обязательно расскажите об имеющихся хронических заболеваниях (если они есть, вам должны прислать врача на дом или направить на очную консультацию) и других симптомах: кашле, боли в горле, насморке, ломоте, потере обоняния и прочем.

ЕСЛИ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ

Непростая ситуация произошла с нашей читательницей. Она провела на больничном неделю, и её выписали без повторного теста - как и положено теперь по новым правилам. При этом чувствовала себя женщина не ахти, и на работе ей предложили сделать тест. Он оказался положительным. Сотрудницу «развернули» домой. На вопрос, что делать в такой ситуации, конкретного ответа нам получить не удалось.

- Подведомственные учреждения министерства, оказывающие первичную медико-санитарную помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией или признаками ОРВИ, при выписке пациентов руководствуются постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. При наличии у пациента положительного результата теста на COVID-19 повторное исследование в случае выздоровления или улучшения состояния не проводится. При отсутствии симптомов заболевания пациент считается выздоровевшим, листок нетрудоспособности в форме электронного документа закрывается, в том числе по результатам консультации дистанционным способом, - сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Поэтому посоветовать здесь можно одно: долечивайтесь. Если вы чувствуете себя плохо, сообщите об этом врачу (даже если температуры больше нет). Настаивайте на том, чтобы вам продлили больничный до выздоровления. Если же вы вышли на работу и вам вновь стало плохо, выход может быть один: вновь обращаться к врачу, но теперь очно.