Жителей Твери приглашают сыграть в медвежьи шахматы

В Твери состоится сеанс одновременной игры в медвежьи шахматы Фото: vk.com/bearchess/Афиша

9 февраля в Центре современной культуры "Рельсы" на Трехсвятской, 18а в Твери состоится сеанс одновременной игры в медвежьи шахматы.

Кандидат в мастера спорта по шахматам, доцент математического факультета ТвГУ Олег Шавыкин сразится с любым желающим в сеансе одновременной игры в уникальные медвежьи шахматы.

Участие в сеансе подходит для любого уровня игры. Вход свободный. Начало в 18:30.

Необходима предварительная регистрация.

СПРАВКА "КП"

Медвежьи шахматы – это разновидность шахмат, придуманная в Твери в 1985 году. Её создатель Михаил Сосновский ввёл новую фигуру - медведя, который ходит как конь, либо только на две клетки как слон или ладья. Также медведь умеет перепрыгивать через свои и чужие фигуры.

Игровая доска расширяется до ста клеток (10x10).