В Твери в городской детской больнице №3 открылся ковидный госпиталь для детей

Госпиталь для детей с коронавирусом открыли на базе стационара городской клинической детской больницы №3. Фото: ПТО

В Твери стационар городской клинической детской больницы №3 перепрофилировали под инфекционный госпиталь для детей с коронавирусом. Там устроены шлюзы, разделены «красная» и «зелёная» зоны.

Детский ковидный госпиталь открыт на базе детской больницы №3 по поручению губернатора Игоря Рудени.

Госпиталь рассчитан на 100 коек, 50 из которых обеспечены кислородом. Здесь будут принимать детей всех возрастов с подтвержденным COVID-19. Возможно совместное пребывание ребенка вместе с мамой.

- При необходимости ребенку будет проведено дополнительное обследование: электрокардиография, ультразвуковая или рентгенологическая диагностика, - рассказала главврач городской клинической детской больницы №3 Анна Бекетова.

Одна из палат детского ковидного госпиталя в больнице №3. Фото: ПТО

Стационарная медицинская помощь детям Заволжского района будет оказываться в других больницах областной столицы. Ребят с респираторными заболевания (не COVID-19) будут направлять на лечение в детскую больницу №1, с инфекционными заболеваниями (не COVID-19) – в городскую больницу №2, с соматическими патологиями – в другие больницы Твери по профилю заболевания.

Госпиталь на базе стационара городской клинической детской больницы №3 стал четвертым специализированным учреждением для детей с коронавирусом. Ранее в Твери были открыты ковидные детские госпитали при Калининской ЦРБ, в горбольнице №6 и ДОКБ.

Кроме того, в регионе действуют три ЦАПа для детей. Амбулаторные центры открыты в поликлинике № 1 детской горбольницы № 2 (Пролетарский р-н, пр-т Ленина, д.36/38), поликлинике № 2 детской горбольницы № 3 (м-н Юность, ул. Артюхиной, д. 13, к. 2), и поликлиники № 1 детской горбольницы № 6 (Московский р-н, пл. Гагарина, д. 1а).

В детские ЦАПы, так же, как и во взрослые, можно записаться на приём по номеру «122».

Напомним, что в регионе со 2 февраля каждые сутки фиксируется свыше 1000 новых случаев заражения коронавирусом. С 5 февраля - свыше 1500.

За последние сутки на 8 февраля по данным областного оперштаба COVID-19 заразились еще 1654 жителя региона. Всего на карантине сейчас - 24490 человек.