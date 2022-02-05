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Общество5 февраля 2022 7:18

В Тверской области почтили память расстрелянных немецкими оккупантами жителей деревни Афанасово

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Источник:kp.ru
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Память погибших жителей Афанасово почтили в Ржевском районе. Фото: предоставлено ПТО

Память погибших жителей Афанасово почтили в Ржевском районе. Фото: предоставлено ПТО

5 февраля 80 лет назад солдатами нацистской Германии в Ржевском районе были расстреляны деревни Афанасово, а почти все дома сожжены.

Зимой 1942 года фашисты в ходе карательной операции расстреляли 66 афанасовцев, в том числе детей дети, а также 10 оказавшихся в окружении раненых советских бойцов. Сама деревня была практически полностью сожжена и после войны уже не восстанавливалась.

В память о погибших жителях деревни в 30-ти километрах от Ржева по трассе Москва-Рига создали мемориальный комплекс "Ржевская Хатынь" в деревне Звягино. Он состоит из аллеи памяти, гранитных плит, в центре на фоне обугленной избы - фигуры погибающей женщины с расстрелянным ребёнком на руках...

О сколько еще таких деревень и жителей уничтожили нацисты в годы войны...

Накануне Дня памяти о расстрелянных и сожженных жителях Афанасово в Ржевском районе на мемориале в Звягино возложили цветы и отслужили панихиду по убитым.

По случаю трагической памятной даты к жителям Верхневолжья обратился губернатор Игорь Руденя.

- Мы никогда не забудем о женщинах, детях и стариках, погибших от рук нацистских преступников. На ржевской земле бережно хранят память о Великой Отечественной войне, здесь ведется большая поисковая и патриотическая работа, которая помогает хранить и передавать новым поколениям правду о событиях огненных сороковых годов, - отметил глава региона.

Мемориал "Ржевская Хатынь" в Звягино.

Мемориал "Ржевская Хатынь" в Звягино.

Фото: "КП" Архив

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