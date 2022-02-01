Тверская поликлиника №7 в Южном будет работать только как ЦАП

Каждую пятницу ЦАП поликлиники №7 в Южном работает в круглосуточном режиме. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поликлиника №7 тверской городской больницы № 6 (б-р Гусева, 26) со 2 февраля полностью переходит в режим работы ЦАПа (Центра амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом). Это связано со значительным ростом обращений пациентов с признаками этого заболевания.

Плановый приём, а так же приём узких специалистов будет вестись в поликлинике N1, стоматологическая помощь - в поликлинике N6 (обе находятся по адресу Орджоникидзе, 36).

Каждую пятницу ЦАП поликлиники №7 в Южном работает в круглосуточном режиме. График работы всех дежурных ЦАПов читайте здесь.

В минздраве Тверской области обращаются к жителям города с просьбой не приходить на приём заранее: "Уважаемые граждане! Учитывая, что приём врачей осуществляется во все часы работы ЦАП, не стоит приходить до открытия учреждения или ранние утренние часы. Берегите своё время и здоровье!"