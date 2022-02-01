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Общество1 февраля 2022 11:45

В Тверской области остановили 51 пьяного водителя

Транспортные средства отправлены на спецстоянку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Транспортные средства отправлены на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

Транспортные средства отправлены на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

В прошедшие выходные, с 28 по 30 января, на территории Тверской области прошло профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

За время рейда автоинспекторами при надзоре за дорожным движением выявлен и отстранен от управления транспортными средствами 51 водитель. Наибольшее количество нарушителей - в Твери.

Транспортные средства помещены на спецстоянку.

Госавтоинспекторы призывают граждан сообщать опьяных водителях по телефону "02" или "102".

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