В Тверской области сосчитали всех жителей городов и сёл

Население региона продолжает стремительно сокращаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предварительные данные о численности населения региона на начало 2022 года опубликовал Тверьстат. В Тверской области живут 1 228 698 человек. Это на 16 921 человека меньше, чем год назад. За год ( на 1 января 2021 года у нас насчитывалось 1 245 619 человек).

Городское население - 937 834 человек. Сельских жителей в 3,2 раза меньше - 290 864 человек.

Самый населённый город - Тверь. В областной столице 424697 жителей.

Среди муниципальных округов самым населённым стал Лихославльский, там живут 25192 человека. Меньше всего жителей в Молоковском муниципальном округе - 3614.

Среди районов Тверской области по числу населения лидирует Конаковский (72447 человека). Самый малонаселённый район - Жарковский (4034 человека).

Напомним, "КП"-Тверь" подсчитала плотность сельских жителей в районах и округах Тверской области. За 60 лет селян у нас стало гораздо меньше. В трёх районах региона плотность сельского населения составляет менее одного человека на квадратный километр.