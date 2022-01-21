В трёх районах Тверской области осталось менее одного сельского жителя на квадратный километр

Сколько в регионе таких вот оставленных сёл... Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2019 году «Комсомолка» уже проводила исследование, показавшее, что Тверская область - регион РФ, где больше всего «сёл-призраков». Это вымершие деревни и посёлки. Там ещё сохранились дороги, стоят дома, есть детские сады. Вот только по дорогам этим уже давно никто не ходит, дома покинуты, садики пусты. Таких деревень в регионе было 2234.

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Подсчитаны вымершие деревни были по материалам переписи населения 2010 года. Обновить информацию пока нет возможности: результаты последней переписи, стартовавшей осенью 2021 года, ещё не оглашены.

Но весьма показательны данные свежего исследования плотности сельского населения в Тверской области. Анализ изменения плотности сельских жителей с 1958 по 2010 год провели Центр развития экономики малых городов и факультет географии и геоэкологии Тверского госуниверситета. А «КП»-Тверь» дополнила эти данные подробной актуальной информацией (по состоянию на 2021 год).

СЁЛА СТИРАЮТСЯ С КАРТЫ

В 1959 году высокими показателями плотности населения на селе отличались районы северо-восточной и центральной частей Калининской области. В двенадцати районах области (всего районов 36) плотность сельских жителей составляла более 15 человек на квадратный километр. Ещё в двенадцати - от 10 до 15 человек на квадратный километр.

Спустя 50 лет, к 2010 году, на карте региона не осталось ни одного района, где жили бы более 15 селян на одном квадратном километре. Единственной территорией с плотностью селян от 10 до 15 человек на квадратный километр остался Калининский район. В подавляющем большинстве районов жили менее пяти сельских жителей на квадратный километр.

НОВЫЕ ДАННЫЕ

Поскольку исследование плотности сельского населения заканчивалось данными на 2010 год, «КП»-Тверь» рассчитала актуальные цифры. Мы использовали информацию о площади районов и округов Тверской области и данные Росстата на 2021 год о численности селян.

Пасторальная картина сельской жизни тверского региона оказалась печальной, несмотря на модный ныне дауншифтинг и меры господдержки селян. «Важнейший ресурс страны», как называют деревню, стремительно иссякает.

Наивысшая плотность сельского населения сейчас, как и раньше, в Калининском районе: там приходится примерно 11 селян на квадратный километр. Ещё цепляются за жизнь деревни в Конаковском, Торжокском и Лихославльском районах, где плотность сельского населения составляет от 5 до 8 человек на квадратный километр.

В двадцати девяти районах и округах осталось менее пяти сельских жителей на квадратный километр. И практически вымерли сёла в Бельском и Жарковском районах, а также в Пеновском муниципальном округе. Там плотность сельского населения составляет менее одного человека на квадратный километр. Данные об изменении плотности сельского населения с 1958 по 2021 год смотрите в таблице: