В Твери стартует конкурс молодых поэтов «Неоновая муза»

Афиша конкурса.

В Твери конкурс «Неоновая муза» вновь выберет лучшего молодого поэта. Участие в нём смогут принять авторы в возрасте от 10 до 25 лет, проживающие в Твери и Тверской области.

Поэты будут разделены на две возрастные категории (10-15 лет, 16-25 лет), в каждой из которых будет определен победитель.

Организатор конкурса – областная творческая ассоциация «Содружество литераторов Верхневолжья». Приём заявок (он же первый этап конкурса «Неоновая муза») стартует 1 февраля и продлится до 31 марта включительно. В течение этого времени конкурсантам будет необходимо прислать подборку из трёх стихотворений на электронную почту neonovaya_muza@mail.ru.

Второй этап состязания поэтов, который состоится в областной библиотеке им. Горького в апреле, будет представлять собой конкурс-фестиваль, на котором участники продолжат бороться за первенство в номинациях: «Лучшее стихотворение фестиваля» и «Лучшее представление стихотворения». Не обойдётся и без приза зрительских симпатий.

В завершение фестиваля будет названы обладатели звания «Лучший юный поэт Тверского региона 2022 года» и «Лучший молодой поэт Тверского региона 2022 года», которые будут определены по итогам первого этапа. Также одни из лучших участников будут удостоены специальных призов от партнёров конкурса.

Участие в конкурсе бесплатное. Все подробности о конкурсе «Неоновая муза» можно узнать в группе «В контакте».