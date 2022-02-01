За год бензин в Тверской области подорожал на 7,5%

Среднемесячный прирост цен на топливо в 2021 году в Тверской области оказался чуть ниже, чем в среднем по ЦФО. Фото: Иван ВИСЛОВ

По данным Тверьстата, за 2021 год бензин в Тверской области в среднем подорожал на 7,46%. По отдельным маркам изменение цен следующее:

АИ-98 - подорожал на 9,8%;

АИ-92 - подорожал на 7,38%;

АИ-95 - подорожал на 7,2%.

Дизельное топливо выросло в цене на 8,24%. Газомоторное топливо - на 27,31%.

Среднемесячный прирост цен на бензин в 2021 году в Тверской области оказался чуть ниже, чем в среднем по ЦФО. В нашем регионе за месяц цена на бензин росла в среднем на 0,6%, а в ЦФО - на 0,72%.

Среди 18 регионов Центрального федерального округа, по ценам на бензин (в среднем) Тверская область в декабре занимала 12-е место. По бензину марки АИ-92 и марки АИ-95 Тверская область занимала 12-е и 13-е места соответственно, марки АИ-98 – 3-е. По ценам на дизельное топливо Тверская область в декабре занимала 6-е место. По ценам на газовое моторное топливо Тверская область в декабре занимала 8-е место.