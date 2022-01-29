Лучники из Твери привезли два "золота" и "бронзу" Всероссийских соревнований по 3Д стрельбе из лука

Лучница Арина Михайлова завоевала два "золота" соревнований Фото: из личного архива Арины Михайловой

Лучники из Твери успешно выступили в Орле, где в конце января состоялись масштабные Всероссийские соревнования по стрельбе из лука. С 18 по 21 января разыгрывался Кубок РФСЛ по 3Д стрельбе из лука, а с 21 по 23 января проходил Чемпионат РФСЛ по 3Д стрельбе из лука.

Тверская сборная привезла два "золота" и "бронзу". Лучница Арина Михайлова в дисциплине составной лук среди женщин завоевала "золото" Кубка и Чемпионата, а в дисциплине составной лук среди мужчин Николай Васильев завоевал бронзовую медаль Чемпионата.

В этом году Николай Васильев дебютировал в сборной и сразу завоевал медаль. Стрелки в прицельном классе из блочного лука Сергей Пушкин и Юрий Шлык, Сергей Михайлов в классе длинный лук (лонгбоу) и Сергей Дашков в классе составной лук тоже показали хорошие результаты, но до медальных финалов не дошли.

Награды Кубка и Чемпионата РФСЛ Фото: из личного архива Арины Михайловой

- Очень хочу поблагодарить всех, кто помогал, поддерживал, переживал, болел, держал кулаки - это наша общая победа! Это был великолепный праздник, показывающий, что стрельба из лука объединяет людей разных возрастов, конфессий, уголков страны, разных физических возможностей, - поделилась эмоциями от победы Арина Михайлова. - У нашей команды есть огромное желание идти дальше - выходить на мировой уровень. В этом году в Италии будет проходить Чемпионат Мира, очень бы хотелось участвовать, есть потенциал, но нет финансовой возможности. Весь инвентарь спортсмены покупают за свой счет, ездят на соревнования тоже.

Во Всероссийских соревнованиях в Орле тверские спортсмены-лучники участвуют третий раз. В позапрошлом году они также показали хорошие результаты и поставили личные рекорды.

Команда тверских лучников Фото: из личного архива Арины Михайловой

В 2021 году Тверской региональной общественной организации "Федерация стрельбы из лука" исполнилось 10 лет.

Прийти и пострелять из лука может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки, по адресу: проспект Корыткова, 3 (здание Центрпрограммсистем), 5 этаж. Каждое воскресенье, с 16:00, старшие инструкторы проводят установочные тренировки для новичков.

СПРАВКА "КП"

Классы луков: 3Д – КЛ (баребоу), 3Д – составной лук (инстинктив), 3Д – длинный лук (лонгбоу), Традиционный лук (исторический лук) относятся к видам бесприцельных луков. 3Д составной лук отличается от спортивного отсутствием прицельных и стабилизирующих приспособлений – отсюда и название – инстинктивный.