2020-01-31T10:36:21+03:00
Спорт

Спортсменка из Твери Арина Михайлова завоевала «золото» Кубка России и «серебро» Чемпионата России по 3Д стрельбе из лука

Соревнования проходили в Орле
Ольга ТРОФИМОВА
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Арина Михайлова завоевала «золото» Кубка России и «серебро» Чемпионата России по 3Д стрельбе из лука Фото: vk.com/"Стрельба из лука в Твери"Арина Михайлова завоевала «золото» Кубка России и «серебро» Чемпионата России по 3Д стрельбе из лука Фото: vk.com/"Стрельба из лука в Твери"
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В Орле завершились масштабные Всероссийские соревнования по стрельбе из лука. В течение нескольких дней лучники из 20 регионов боролись за победу. Соревнования проходили в два этапа – 25 и 26 января проводился Кубок России, а 27-28 января – Чемпионат России.

По итогам соревнований тверская лучница Арина Михайлова завоевала золотой Кубок России и взяла «серебро» Чемпионата России.

- В соревнованиях такого уровня принимали участие первый раз, до этого были турниры Твери и области, в том числе межрегиональные турниры по 3Д, результатом своим очень довольна, - рассказала Арина Михайлова «КП-Тверь». - Большим достижением в этот раз стал мой результат по квалификационным кругам Кубка – для меня это лучший результат – личный рекорд, равный второму разряду олимпийского классического лука.

Тверскую команду на соревнованиях в Орле вместе с Ариной представляли еще двое лучников: Сергей Михайлов и Сергей Дашков. Ребята достойно отстрелялись, но в условиях жесткой конкуренции отсеялись в финальных спаррингах.

Тверскую команду на соревнованиях в Орле вместе с Ариной представляли еще двое лучников: Сергей Михайлов и Сергей Дашков Фото: vk.com/"Стрельба из лука в Твери"

Тверскую команду на соревнованиях в Орле вместе с Ариной представляли еще двое лучников: Сергей Михайлов и Сергей Дашков Фото: vk.com/"Стрельба из лука в Твери"

- В ближайших планах соревнования в дисциплине 3Д – стрельба на открытом воздухе по резиновым мишеням, которые представляют собой макеты зверей в натуральную величину с зонами для попадания – т.е. имитируется охота с луком. Из них два этапа и финал Кубка России, а в июне в Самаре пройдёт Чемпионат России, - поделилась спортивными планами Арина. – И, конечно же, следующие соревнования в Орле в 2021 году – в течение года будем усиленно готовиться.

Отметим, что в Твери уже более пяти лет действует Тверская региональная общественная организация «Федерация стрельбы из лука», где обучают лучников любого возраста, независимо от их подготовки. Правда, поддержки от властей нет, поэтому весь инвентарь спортсмены покупают за свой счет.

Федерация стрельбы из лука расположена на проспекте 50 лет Октября, в здании Центрпрограммсистем, на 5 этаже. Каждое воскресенье, с 16:00, старшие инструкторы проводят установочные тренировки для новичков. Прийти и пострелять из лука может любой желающий.

Выступление Арины Михайловой на соревнованиях Фото: vk.com/"Стрельба из лука в Твери"

Выступление Арины Михайловой на соревнованиях Фото: vk.com/"Стрельба из лука в Твери"

СПРАВКА "КП":

В прошлом году на таких же Всероссийских соревнованиях помимо олимпийских видов лука – блочного и классического, был открыт ещё один – бесприцельные луки. В него входят несколько классов: 3Д – КЛ (баребоу), 3Д – составной лук (инстинктив), 3Д – длинный лук (лонгбоу), Традиционный лук (исторический лук).

3Д составной лук отличается от спортивного отсутствием прицельных и стабилизирующих приспособлений – отсюда и название – инстинктивный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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