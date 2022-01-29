«Огромное спасибо и низкий вам поклон!»: мама 7-летнего мальчика, спасённого из коммунального колодца в Торопце Тверской области, поблагодарила неравнодушных горожан

Следователи у колодца, в который провалился мальчик и место, рядом с магазином, где он находится. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мама 7-летнего мальчика из Торопца, которого, без преувеличения, в ночь на минувшую пятницу искал весь город, поблагодарила неравнодушных горожан. Женщина разместила трогательный пост благодарности в местном паблике «Подслушано Торопец».

Ребенок пропал вечером, 27 января.

Мальчик вышел из магазина и ушел в неизвестном направлении. Поиски продолжались всю ночь.

На поиски вышло более 250 человек: волонтёры, спецслужбы, неравнодушные жители Торопца. Были возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мальчика нашли утром в коммунальном колодце, где он и провёл ночь. Встал на крышку, она перевернулась и захлопнулась над провалившимся в яму ребёнком. Открыть ее самостоятельно ребёнок не смог.

Вот, что написала мама мальчика:

«Добрый день! Меня зовут Анастасия. Хочу всем, кто не остался равнодушным к моей беде и оказал всю возможную помощь в поиске ребенка сказать: огромное спасибо и низкий вам поклон! Я не ожидала ,что у нас такой дружный город, и никто не прошёл мимо чужой беды. Желаю всем не оказаться в такой ситуации. Сейчас у нас все хорошо. Всем спасибо за поддержку и помощь!»

Жители Торопца оставляют под постом слова поддержки и желают мальчику и его родным поскорее забыть все неприятные переживания.

Между тем продолжается проверка, инициированная прокурором области, призванная выяснить, почему колодец был плохо закрыт. При наличии оснований, по итогам проверки местные власти и коммунальщики будут привлечены к ответственности.