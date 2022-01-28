В Тверской области социальный проездной теперь можно оплатить до 5 числа каждого месяца

Если соцкарты у вас нет, её необходимо получить в офисе банка и активировать в МФЦ. Фото: tvercard.ru

В Тверской области изменились сроки оплаты социального проездного, сообщает «Транспорт Верхневолжья». Положить деньги на соцкарту теперь можно с 5 числа предшествующего месяца до 5 числа месяца предоставления льготы. Изменения вступают в силу с февраля. Соответствующие поправки внесены в в постановление Правительства Тверской области №530-пп «О социальной карте жителя Тверской области».

Напомним, если у пассажира уже активирована социальная карта, оплатить льготный абонемент можно в банковском терминале, через «Сбербанк онлайн», в личном кабинете карты «Волга» (на сайте и в приложении).

Чтобы оплатить проездной в банковском терминале или в системе «Сбербанк онлайн», нужно: в разделе «Платежи» выбрать «Транспорт Верхневолжья», ввести номер социкарты и выбрать льготный абонемент (ЕСПБ) на нужный период. Его стоимость 302 рубля.

Если соцкарты у вас нет, её необходимо получить в офисе «Сбербанка», после чего активировать в офисе МФЦ (возьмите с собой паспорт).

Номер горячей линии «Транспорта Верхневолжья»: 8-800-350-00-99.