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Общество27 января 2022 8:38

В центре Твери раздают «блокадный хлеб»

Акция приурочена к годовщине снятия блокады Ленинграда
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Тверской области раздают «Блокадный хлеб».

В Тверской области раздают «Блокадный хлеб».

Фото: ПТО

27 января, День снятия блокады Ленинграда в Твери волонтёры в рамках акции "Блокадный хлеб" раздают "блокадные пайки". Подробности акции сообщили в пресс-службе областного правительства.

В рамках акции 12:00 на пересечении улицы Трёхсвятской и бульвара Радищева в Твери волонтёры начнут раздавать хлеб. Раздавать будут «блокадные» 125 грамм хлеба. Получить их может каждый желающий.

В день годовщины снятия блокады губернатор Игорь Руденя поблагодарил членов Тверской городской общественной организации "Блокадники Ленинграда". В официальном сообщении за подписью главы региона, в частности, говорится: "Сколько бы лет ни прошло, в народной памяти будет жить подвиг мужественных и отважных защитников города на Неве. Их стойкость и готовность идти до конца в борьбе за свободу и независимость нашей Родины стали несокрушимым оружием".