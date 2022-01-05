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Общество5 января 2022 7:09

Победивший рак житель Тверской области отправляется в 600-километровый забег

Артём Алискеров собрался пробежать по Золотому кольцу России
Олег ХАДАЕВ
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Артём Алискеров. Фото из личного архива.

Артём Алискеров. Фото из личного архива.

Тверичанин Артём Алискеров опубликовал на своей страничке Вконтакте пост:

«Ну вот остались считанные дни до моего первого забега. Генеральная репетиция забега по озеру Байкал, пройдёт по городам Золотого кольца! Всех люблю и обнимаю, а меня ждут захватывающие 600 км».

Артём Алискеров в течение двух лет и восьми месяцев рассказывал, как он борется с раком крови. Победив опасную болезнь, он решил продолжать мотивировать людей преодолевать болезни и невзгоды. И сразу после выздоровления отправился на Эльбрус.

После восхождения Артём объявил о своём желании пересечь Байкал по льду. И вот — репетиция забега.

Наш земляк стартует не в Ярославле, где расположен нулевой километр Золотого кольца, а пробежит от Сергиева Посада. Далее его ждут Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Приволжск, Иваново, Суздаль, Владимир.

Всего 600 километров предстоит преодолеть бегуну.