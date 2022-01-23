В Твери пройдут плановые отключения электроэнергии Фото: архив "КП"

В Твери с 24 по 28 января пройдут плановые отключения электроэнергии. График опубликован на сайте МУП "Тверьгорэлектро".

Отключения запланированы по адресам:

24 января

С 14:00 до 15:00 ул. М. Конева, д.73 (детский сад №27), 73а (дом престарелых), 92-134, ул. 3-я Лагерная, д, 2/1-16/40, 1/13-11, ул. Пичугина, д. 9-21, 12-20, пер. Академический, д. 1-9, 2-8, ул. Академическая, д. 33-59, 34-58, ул. Партизанская, д. 9-13.

25 января

С 9:30 до 13:00 ул. Кропоткина, д. 28-53, 44–62, наб. р. Волги, д. 1 – 29.

С 9:00 до 16:00 ул Химиков, 19, ул. Казанская, 12-18, Рябиновый п-к, 6-14,7-15, Соловьиный п-к, 1-5, Горбухинский п-к, 4-18,9-15, Ольховый п-к.

26 января

С 9:00 до 16:00 ул. Кирьянова, 1а-35, 2–30, пер. Лоцманенко, 2-20, 1-19, пер. Паровозный 1, 1-25/12, 2 – 38, пер. Паровозный 2, 1-35/1, 2–34, ул. Складская, 3, ул. Артема, 3-21, 4-16, ул. Ухтомского, 1-13, 2-12/25.

С 9:00 до 12:00 ул. Маяковского, 39-45, ул. Туполева, 43-47, ул. Р. Люксембург, 81-89, 76-82.

С 9:30 до 13:00 ул. С. Степанова, д. 26, 28, ул. Жореса, д. 3.

27 января

С 9:00 до 16:00 ул. Дальняя, 71-79/12, 72/13, ул. Конечная, 9, 72-88, 102-106, 109, 107, ул. Неготинская, 104/16, 109, 1/102, 3, ул. Народная, 96, ул. Восточная, 77, 85, 88, 95, 103, 98, 100/1, ул. Просторная, 7-12, 7-13, ул. Домотканова, 5, ул. Конечная, 9.

С 9:30 до 13:00 ул. Трехсвятская, д. 10, Студенческий пер., д.11а (филиал СШ №12), ул. Жигарева, д. 5.

С 13:30 до 16:00 ул. Оснабрюкская, д. 25 к. 1, д. 25 к. 2, д. 27 к. 1, д. 27 к. 2, ул. С. Горобца, д. 2 (детский сад).

28 января

С 9:00 до 16:00 ул. Б. Тверская, 1/40-49, 2-48, ул. Дачная, 33,35, ул. Кольцевая, 36, 38, 38а, 27-39, ул. Соревнования, 28, ул. Звеньевая, 15-27,16-28.

С 9:30 до 13:00 ул. Горького, 97 (колледж), 99, 99 к. 2, 107а, наб. А. Никитина, 142, 144 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4.

Также плановые отключения пройдут в Селижарово и Удомле.