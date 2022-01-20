В Тверской области отремонтируют автодорогу в Кимрском районе

В регионе наращивают объемы дорожных работ. Фото: ПТО

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начнется ремонт дороги «Титово - Белый Городок - Приволжский» в Кимрском районе. По ней проходят маршруты пассажирских и школьных перевозок.

Ремонт дороги от Титово до Белого Городка протяженностью в 14,2 км проведут за два года. Подрядчик - АО «ДРСУ».

Ранее в Кимрском районе по нацпроекту отремонтировали 47 км дороги «Дубна - Кимры - Горицы». В 2022-ом запланировано привести в порядок оставшиеся 14 км.

- В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1500 км региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ, - отметил губернатор Игорь Руденя при утверждении программы дорожных работ на ближайшие годы.

Подробности о масштабных задачах по ремонту дорог в регионе в рамках госпрограммы читайте здесь.