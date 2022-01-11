Впереди больше тысячи километров: В Тверской области поставлены масштабные планы по ремонту дорог

В регионе продолжат наращивать объемы ремонта автотрасс Фото: ПТО

По официальным данным, Тверская область является лидером в Центральном федеральном округе РФ по протяженности местных (не федеральных) автодорог с твердым и усовершенствованным покрытием - 14,2 тыс. км ( при этом общая протяженность дорог Верхневолжья с учетом всех трасс - около 35 тыс. км). Содержать такое хозяйство в порядке - супер серьезная задача. За ближайшие пять лет в регионе планируется отремонтировать более 1,1 тыс. км местной улично-дорожной сети, а также 318 дворов общей площадью 458 тысяч кв. м.

Эти объемы прописаны в областной программе дорожных работ в муниципальных образованиях на 2022–2026 годы. Она рассмотрена на заседании регионального правительства.

В большом зале областного правительства. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя отметил, что наш регион - единственный в ЦФО, где дорожные работы спланированы на пять лет вперед. Ранее такая программа в нашей области принималась на три года.

- Переход с трехлетнего на пятилетний период позволяет синхронизировать горизонты планирования, дать сигнал бизнесу для развития проектов в наших муниципалитетах, - пояснил Игорь Руденя и добавил. - В основе программы - подъезды к промышленным предприятиям и инвестиционным площадкам. Особое внимание уделяем дорогам к учреждениям здравоохранения, образования, культуры. Программа строится на основе этих приоритетов и на основе предложений от жителей муниципальных образований Верхневолжья.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

Распределяться областные субсидии на дорожные ремонты в районах будут в прямой зависимости от численности населения, протяженности местных автотрасс и показателей собираемости транспортного налога.

Как доложил на заседании министр транспорта региона Сергей Верхоглядов, в крупнейших городах области - Твери и Ржеве - работы будут вестись в рамках закона о городах воинской славы. В областном центре также - по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (предстоит отремонтировать 96 км дорог до 2025 года).

Помимо социально значимых объектов в программу включены 27 дорог (общая протяженность - более 164 км), ведущих к инвестплощадкам - производствам различных компаний.

Для повышения безопасности на местных дорогах планируется установить более 300 светофоров и 400 искусственных неровностей, свыше 5 тыс. дорожных знаков, порядка 5,5 тыс. погонных метров барьерных ограждений и других объектов.

Игорь Руденя поставил задачи перед областным Минтрансом и территориальным дорожным фондом: обеспечить контроль за ходом и сроками работ, оказывать поддержку муниципалитетам при реализации программ. Напомнил и об ответственности глав муниципалитетов.

Губернатор обратил особое внимание на то, что контракты на дорожные работы необходимо заключать только с подрядчиками с хорошей репутацией.

Четко определены сроки - конкурсы по определению подрядчиков каждый год должны проводится до 30 марта, а ремонты проводиться до 1 октября.

Глава региона также поручил проработать вопрос о привлечении максимального объема федеральных средств на ремонт сельских дорог Верхневолжья.

СПРАВКА КП

За прошедшие пять лет в регионе объемы ежегодных ремонтов местных дорог выросли в три раза. К примеру, если в 2017 году было приведено в порядок 46 км трасс, то в 2021-ом уже 150 км.

Всего же с 2016 по 2021 годы отремонтировано около 520 км местных дорог и более 260 тыс. кв. м дворовых территорий.

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Графика: ПТО Фото: Алексей АНДРЕЕВ