Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 января 2022 11:57

Директор предприятия в Тверской области уклонился от уплаты налогов на пять миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Директор скрыл от налоговой службы пять миллионов рублей

Директор скрыл от налоговой службы пять миллионов рублей

Фото: Анастасия Осипова

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области по материалам, предоставленными УЭБ и ПК УМВД и МИФНС России №12 по Тверской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании.

По версии следствия, в период с 10 декабря 2019 по 18 мая 2021 года гендиректор предприятия производил расчеты с кредиторами через счета третьих лиц, сокрыв таким образом пять миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 199.2 УК РФ. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.