Директор предприятия в Тверской области уклонился от уплаты налогов на пять миллионов рублей

Директор скрыл от налоговой службы пять миллионов рублей Фото: Анастасия Осипова

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Тверской области по материалам, предоставленными УЭБ и ПК УМВД и МИФНС России №12 по Тверской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании.

По версии следствия, в период с 10 декабря 2019 по 18 мая 2021 года гендиректор предприятия производил расчеты с кредиторами через счета третьих лиц, сокрыв таким образом пять миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 199.2 УК РФ. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.