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Происшествия11 января 2022 17:28

В Твери женщина потеряла сознание на пешеходном переходе

Помочь остановился водитель
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери женщине стало плохо на дороге

В Твери женщине стало плохо на дороге

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Твери женщине стало плохо на пешеходном переходе. ЧП произошло на Зеленом проезде.

Женщина стояла на краю тротуара у пешеходного перехода и резко упала на проезжую часть.

Некоторые пешеходы прошли мимо, остановился лишь мужчина, который переходил дорогу и проезжающий мимо водитель. Именно он выложил в Telegram-канал "Первый Тверской" запись в видеорегистратора, на котором видно момент падения пешехода.

Серьезных травм, как выяснилось, пенсионерка не получила. У нее травмирована бровь.