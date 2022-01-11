В Твери женщина потеряла сознание на пешеходном переходе

В Твери женщине стало плохо на дороге Фото: Иван ВИСЛОВ

В Твери женщине стало плохо на пешеходном переходе. ЧП произошло на Зеленом проезде.

Женщина стояла на краю тротуара у пешеходного перехода и резко упала на проезжую часть.

Некоторые пешеходы прошли мимо, остановился лишь мужчина, который переходил дорогу и проезжающий мимо водитель. Именно он выложил в Telegram-канал "Первый Тверской" запись в видеорегистратора, на котором видно момент падения пешехода.

Серьезных травм, как выяснилось, пенсионерка не получила. У нее травмирована бровь.