Жители города Кимры Тверской области жалуются, что вынуждены дышать едким дымом

За забором что-то горит и отравляет воздух. Фото: Кимры Инфо, vk.com/ikimry

На едкий дым кимряки пожаловались в интернете. На страничке местного СМИ "Кимры инфо" появилось сообщение с жалобой на горящий мусор, из-за которого невозможно даже открыть окна в домах.

"На металоприемке по адресу Ильинское шоссе д.8 В, 2-ые сутки жгут мусор,очень едкий дым ,окна открыть нельзя и на улицу с детьми не выйти ПОГУЛЯТЬ", - гласит сообщение (орфография и пунктуация автора сохранены). В комментариях подписчики сообщают, что подобное происходит "уже лет десять", а также высказывают предположения, что на территории предприятия жгут старые авто или обжигают кабель.