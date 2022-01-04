Опубликован список 14 ледовых катков Твери

Список катков Твери опубликовала горадминистрация.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Опубликован список ледовых площадок для катания на коньках в Твери. Список составила администрация города.
- В новогодние каникулы в Твери продолжают работать ледовые площадки для катания на коньках. Работают как платные крупные городские катки, так и бесплатные площадки в районах, - поясняют в горадмиристрации.
Крупные городские катки - здесь катание платное, они оборудованы пунктами проката коньков, раздевалками, искусственным освещением:
«Губернаторский каток» (Тверской областной ипподром);
ФОК им. Султана Ахмерова;
Площадь Славы;
Бобачёвская роща;
Парк Победы;
Парковка ТРЦ «Рубин–2»;
Декатлон;
СК «Планета»;
Дворец творчества детей и молодёжи.
Небольшие катки залиты на придворовых территориях, покататься на них можно бесплатно:
МБУ СШ «Лидер»;
ул. Марии Смирновой, д. 5;
ул. Луначарского, д. 26, 34;
МБУ ДЦ «Затверецкий»;
ул. Паши Савельевой, д. 52.
Увидеть все катки города и выбрать из них тот, что больше по душе, можно на интерактивной карте Яндекс: Катки Твери 2021-2022.