Опубликован список 14 ледовых катков Твери

Список катков Твери опубликовала горадминистрация. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Опубликован список ледовых площадок для катания на коньках в Твери. Список составила администрация города.

- В новогодние каникулы в Твери продолжают работать ледовые площадки для катания на коньках. Работают как платные крупные городские катки, так и бесплатные площадки в районах, - поясняют в горадмиристрации.

Крупные городские катки - здесь катание платное, они оборудованы пунктами проката коньков, раздевалками, искусственным освещением:

«Губернаторский каток» (Тверской областной ипподром);

ФОК им. Султана Ахмерова;

Площадь Славы;

Бобачёвская роща;

Парк Победы;

Парковка ТРЦ «Рубин–2»;

Декатлон;

СК «Планета»;

Дворец творчества детей и молодёжи.

Небольшие катки залиты на придворовых территориях, покататься на них можно бесплатно:

МБУ СШ «Лидер»;

ул. Марии Смирновой, д. 5;

ул. Луначарского, д. 26, 34;

МБУ ДЦ «Затверецкий»;

ул. Паши Савельевой, д. 52.

Увидеть все катки города и выбрать из них тот, что больше по душе, можно на интерактивной карте Яндекс: Катки Твери 2021-2022.