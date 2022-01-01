Уроженка Твери Наталья Непряева завоевала долгожданное золото на «Тур де Ски»

Наталья Непряева во время интервью после победного финиша. Фото: VK/Федерация лыжных гонок России/скриншот видео

Есть золото «Тур де Ски» в Оберстдорфе! Наша землячка, титулованная лыжница Наталья Непряева 1 января обогнала всех в спринте на четвертом этапе многодневной лыжной гонки - части Кубка мира.

Наталья выиграла в спринте классическим стилем. Это первая победа тверичанки в личных гонках Кубка мира с 8 января 2021 года.

Наталья Непряева на 0,3 секунды опередила шведку Йоханну Хагстрем. Результат россиянки - 2.36,41.

Напомним, что 29 декабря на этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде Наталья завоевала бронзу в классической гонке на 10 километров с раздельным стартом.

И вот теперь - золото. Поздравляем Наталью. Так держать!

Оговоримся, что сейчас она выступает от Архангельской области.