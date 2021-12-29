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Спорт29 декабря 2021 19:15

Лыжница из Твери Наталья Непряева завоевала бронзу на "Тур де Ски"

Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Лыжница из Твери Наталья Непряева завоевала бронзу на "Тур де Ски"

Лыжница из Твери Наталья Непряева завоевала бронзу на "Тур де Ски"

Фото: Альберт БОЙКОВ

В рамках первого этапа многодневки " Тур де Ски" лыжница из Твери Наталья Непряева завоевала бронзу. Лыжница бежала в классической гонке на 10 километров с раздельным стартом. Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде.

На преодоление дистанции у спортсменки ушло 27 мин и 34,5 секунды. Это третий результат состязаний.

Победила лыжница из Финляндии Кертту Нисканен с результатом в 27 мин. и 4 секунды. "Серебро" у представительницы Швеции Эббы Андерссон - 27 мин 22 секунды.

Второй этап "Тур де Ски" пройдет в Германии с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года.