Накануне Нового года в Тверской области от коронавируса скончались 13 человек

Коронавирус в Тверской области идёт на спад, но ещё не сдал свои позиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 31 декабря 2021 года, от вируса в Тверской области за стуки скончались 13 человек.

Уровень заболевания — 255 человек за сутки.

Год назад в этот день заболевших было 236 человек, а умерших трое.

На сегодняшний день в госпиталях, на больничном и самоизоляции находятся 7678 больных жителей Тверской области. Год назад таковых было 4190 человек.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Твери — 85 человек.