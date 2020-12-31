Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 31 декабря: 239 человек заразились в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 22033 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 17384 человек (+237 за последние сутки).Изолированы 4199 граждан (-1 за сутки), умерли 450 человек (за сутки +3).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 30 декабря выявлено 7099 случаев ковида (+83 - за сутки).Также в лидерах:Конаковский район - 1634 (+5),Ржев - 1372 (+4),Вышневолоцкий городской округ - 1313 (+8),Торжок - 1085 (+5),Кимры 1006 (+14),Калининский район 867 (+2).В Твери скончалась участковая медсестра поликлиники №2 городской клинической детской больницы №3 Надежда Серафимовна Рыжова. Некролог появился на сайте медучреждения.Надежда Серафимовна родилась в 1955 году. В 1975 году окончила Тамбовское медицинское училище по специальности \\"Акушерка\\". С 1992 года работала участковой медицинской сестрой поликлиники №2.- За годы работы Надежда Серафимовна зарекомендовала себя ответственным, инициативным, высококвалифицированным специалистом, бесконечно любящим свое дело. А ещё она была разносторонней творческой личностью, очень позитивным и душевным человеком, - вспоминают о ней коллеги.За профессионализм и преданность своему делу Надежда Серафимовна неоднократно отмечалась благодарностями и почетными грамотами.Администрация больницы выражает соболезнования родным и близким Надежды Рыжовой.Так же известно, что причиной смерти женщины стал коронавирус.Губернатор поблагодарил медиков за работу. Слова благодарности из уст главы региона прозвучали во время «селектора», где подвели итоги непростого 2020-го и определили планы на 2021 год. В начале своей речи губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил врачей и весь медперсонал региональных больниц.– В условиях борьбы с пандемией на плечи медицинских специалистов легла огромная нагрузка по защите жизни и здоровья наших граждан. Вы и ваши коллеги работали практически без отдыха, неделями не видели родных, продемонстрировав безграничную верность долгу, профессионализм и самоотверженность, – подчеркнул Игорь Руденя.На «селекторе» было озвучено: в уходящем году регион получил на противодействие новому вирусу из федерального бюджета три миллиарда рублей. Деньги пошли на ремонт Зубцовской, Нелидовской и Калининской ЦРБ, Детской больницы № 2, Родильного дома № 2, на закупку новых автомобилей «скорой».Также приобрели 7 компьютерных томографов для тверской городской больницы № 6, Калининской, Кимрской, Вышневолоцкой, Конаковской и Ржевской ЦРБ, больницы «скорой помощи», закупили аппарат МРТ в Областную больницу, 169 аппаратов ИВЛ и ещё 639 единиц разной техники.В регионе работают круглосуточные телефонные номера, на которые жители могут звонить в случае недомогания: повопросам о коронавирусе жители Тверской области могут звонить по номеру 122, для вызова «скорой» – 112.