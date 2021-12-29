В Тверской области ежемесячную выплату из маткапитала за январь перечислят в декабре

Ежемесячную выплату из маткапитала за январь перечислят до конца этого года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежемесячную выплату из маткапитала за январь семьям Тверской области планируют перечислить до конца этого года. Об этом сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда.

Напомним, право на такую выплату имеют семьи, в которых второй ребёнок родился начиная с января 2018 года, а среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. В Тверской области в 2021 году это 24288,44 рубля, а размер выплаты равен половине этой суммы.

Выплата предоставляется семье до исполнения второму ребёнку трёх лет. По достижении вторым ребёнком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в ПФР для подтверждения права семьи на выплату. Заявление о получении выплаты можно подать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, а также в МФЦ или территориальном органе ПФР.