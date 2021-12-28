Следователи проводят проверку после пожара в Ржеве Тверской области

При пожаре погиб мужчина и пострадал ребенок Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 27 декабря в квартире на улице Вокзальной в Ржеве. При тушении пожара обнаружено тело мужчины 1956 года рождения.

По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выезжал следователь и криминалист.

В результате пожара пострадали девочка и женщина. Их доставили в больницу.

Назначено проведение пожарно-технической экспертизы и судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.