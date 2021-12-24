После ликвидации последствий ЧП в Тверской области наградили полицейских

Полицейских наградили грамотами и медалями Фото: УМВД России по Тверской области

По инициативе начальника ГУ МЧС России по Тверской области генерал-майора внутренней службы Арсена Григоряна награждены сотрудники МО МВД России "Краснохолмский". Полицейские принимали участие в ликвидации последствий ЧП в Красном Холме. 30 августа в городе произошло обрушение многоквартирного дома.

- Полицейские обеспечивали охрану общественного порядка, сохранность имущества граждан, пострадавших при обрушении дома, помогали сотрудникам МЧС эвакуировать жителей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Заместителю начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России "Краснохолмский" подполковнику полиции Сергею Зубанову и старшему участковому уполномоченному полиции отделения УУП и ПДН капитану полиции Максиму Тюрину вручены медали "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".

Оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции капитан полиции Илья Герасимов и участковый уполномоченный полиции отделения УУП и ПДН младший лейтенант полиции Максим Кириллов награждены почетными грамотами ГУ МЧС России по Тверской области.