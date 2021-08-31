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Происшествия31 августа 2021 8:17

В Тверской области следователи начали проверку по факту взрыва газа в Красном Холме

В результате ЧП пострадали два человека
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Внешняя стена дома обрушилась Фото: vk.com/kholm69

Внешняя стена дома обрушилась Фото: vk.com/kholm69

ЧП произошло 30 августа в Красном Холме. Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в доме №5 в Заводском переулке. Хлопок был такой силы, что осыпалась внешняя стена здания.

На месте происшествия работает региональная комиссия, полиция, спасатели МЧС и следователи. Пострадавшего мужчину доставили на вертолете санавиации в ОКБ на лечение. Информация о втором пострадавшем уточняется.

По факту случившегося Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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На месте ЧП в Красном Холме работают следователи
На месте ЧП в Красном Холме работают следователи