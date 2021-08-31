В Тверской области следователи начали проверку по факту взрыва газа в Красном Холме

Внешняя стена дома обрушилась Фото: vk.com/kholm69

ЧП произошло 30 августа в Красном Холме. Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в доме №5 в Заводском переулке. Хлопок был такой силы, что осыпалась внешняя стена здания.

На месте происшествия работает региональная комиссия, полиция, спасатели МЧС и следователи. Пострадавшего мужчину доставили на вертолете санавиации в ОКБ на лечение. Информация о втором пострадавшем уточняется.

По факту случившегося Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.