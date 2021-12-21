В Тверской области скоро введут новые меры поддержки многодетных семей

В областном правительстве принято решение расширить перечень мер поддержки семей, где воспитывается три или больше детей. Фото: ПТО

С 2022 года форму школьникам из многодетных семей в регионе будут бесплатно предоставлять с 1 по 11 классы, а не как сейчас ограниченно - с 1 по 5 классы. Также автотранспорт для многодетных семей будут оснащать детскими автокреслами.

Соответствующие изменения в региональное законодательство рассмотрены 21 декабря на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей. Всего в Тверской области предусмотрено около 50 мер поддержки семей федерального и регионального уровня. Среди ключевых направлений поддержки – подарки новорожденным, выплаты на погашение ипотечного кредита, региональный материнский капитал, обеспечение многодетных семей автотранспортом и страхование автомобилей, помощь семьям в приобретении жилья и другие.