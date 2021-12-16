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Происшествия16 декабря 2021 8:14

Двух жителей Тверской области обманули мошенники в соцсети

Возбуждены уголовные дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленники обманули жителей Тверской области в соцсети

Злоумышленники обманули жителей Тверской области в соцсети

Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился 22-летний житель Твери и рассказал, что в соцсети ему написала знакомая и попросила денег взаймы. Молодой человек перевел по номеру карты 14 000 рублей. Когда переписка прекратилась, потерпевший понял, что его обманули мошенники. Страница подруги оказалась взломана.

Аналогичным способом злоумышленники обманули 44-летнюю жительницу Лихославльского района. Женщина одолжила "подруге" 12 000 рублей. Деньги ушли на карту неизвестного человека.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.