210 тысяч жителей Тверской области воспользовались сервисом «Моё здоровье» на Госуслугах

Данные всегда доступны онлайн. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис «Моё здоровье» на портале госуслуг аккумулирует информацию о здоровье человека (в личном кабинете хранятся данные результатов обследований и медкарта) и связан с системой «Лабораторные информационные системы» (ЛИС), которой пользуются все медицинские организации Тверской области.

За 11 месяцев 2021 года более 210 тысяч жителей Тверской области воспользовались сервисом «Мое здоровье».

«Учреждения здравоохранения направляют биоматериал на исследования в централизованную лабораторию, созданную на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева, а в информационном модуле ЛИС формируется электронное направление. Оттуда результат исследования направляется в электронную карту пациента, созданную на сервисе «Моё здоровье»», - объяснили работу системы в пресс-службе правительства Тверской области.

Региональная информационная система, на базе которой функционируют «Лабораторные информационные системы», была внедрена в Тверской области в 2018 году. С её помощью обеспечивается обмен электронной документацией между медицинскими организациями, Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения и федеральными информационными ресурсами.