Жителей Тверской области научат, как сохранить здоровье

В интернете реализуют тверской проект о здоровье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе запускается информационный проект «Тверь. СемьЯ. Здоровье». Его реализуют областные министерства демографической и семейной политики и здравоохранения совместно с Тверским государственным медуниверситетом, Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, а также местными родительскими общественными организациями.

- Два раза в месяц по понедельникам в группе Вконтакте «Тверская семья», на сайте регионального министерства демографической и семейной политики и на портале «Семейный помощник» (тверскаясемья.рф) будут публиковаться материалы по здоровому образу жизни, - сообщило областное правительство.

Большая роль в проекте отведена самим семьям. Активисты региональных родительских общественных организаций будут распространять полезную информацию через свои сайты, чаты, группы в соцсетях.