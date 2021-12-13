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Общество13 декабря 2021 12:33

Жителей Тверской области научат, как сохранить здоровье

В регионе будет реализован новый проект
Алексей АНДРЕЕВ
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В интернете реализуют тверской проект о здоровье.

В интернете реализуют тверской проект о здоровье.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе запускается информационный проект «Тверь. СемьЯ. Здоровье». Его реализуют областные министерства демографической и семейной политики и здравоохранения совместно с Тверским государственным медуниверситетом, Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, а также местными родительскими общественными организациями.

- Два раза в месяц по понедельникам в группе Вконтакте «Тверская семья», на сайте регионального министерства демографической и семейной политики и на портале «Семейный помощник» (тверскаясемья.рф) будут публиковаться материалы по здоровому образу жизни, - сообщило областное правительство.

Большая роль в проекте отведена самим семьям. Активисты региональных родительских общественных организаций будут распространять полезную информацию через свои сайты, чаты, группы в соцсетях.