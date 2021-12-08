К сильным сторонам обновлённой транспортной системы аналитики отнесли расширение функционала транспортной карты и мобильного приложения. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Тверь вошла в топ-10 городов с лучшим общественным транспортом в стране. Таковы данные рейтинга, составленного компанией "Simetra" (компания занимается транспортным планированием и моделированием). Исследовались 76 российских городов (Москва и Санкт-Петербург в исследовании не участвовали) по 51 показателю, характеризующему доступность, эффективность, комфорт и безопасность транспорта.

В тройке лучших - транспортные системы Екатеринбурга, Перми и Казани. Тверь, по сравнению с рейтингом прошлого года, резко взлетела: с 47-й на 10-ю позицию. Такие перемены исследователи обосновывают, в основном, успешным переходом на новую модель организации перевозок.

"Если там всё-таки сдержат обещание и снова запустят трамвай, у Твери появятся хорошие шансы подняться ещё выше", - отмечают исследователи.

К сильным сторонам обновлённой транспортной системы аналитики отнесли расширение функционала транспортной карты и мобильного приложения, характеристики и возраст подвижного состава, наличие низкопольных автобусов. К минусам - отсутствие выделенных полос, большие интервалы ожидания автобусов некоторых маршрутов и стоимость проезда (она, по мнению исследователей, превышает социально-приемлемую сумму в 22,1 руб.).