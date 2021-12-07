В Тверской области будут судить иностранца, обещавшего устроить взрыв на станции Редкино

Из-за произошедшего пришлось приостановить движение поездов. Фото: Александр ПОДГОРЧУК, стоп-кадр с видео «КП»

Тверская межрайонная транспортная прокуратура направила в суд дело мужчины, угрожавшего в июле 2021 года устроить взрыв на железнодорожной станции Редкино. 31-летнего гражданина Узбекистана будут судить в Конаковском городском суде.

Напомним, вечером 14 июля на станции Редкино силовики задержали молодого мужчину, угрожавшего устроить взрыв. Человек вёл себя неадекватно, ходил по путям, держа руку в небольшой чёрной наплечной сумке. Вызванный на место патруль ППС оттеснил его с рельсов на перрон, где мужчина продолжил угрозы.

«Сейчас он ходит по перрону, в руках сумка, орёт, что всё взорвёт, если к нему не привезут его двоюродного брата», - рассказывал в день событий «КП»-Тверь» очевидец.

Мужчину задержали. Из-за произошедшего пришлось приостановить движение поездов, время задержки некоторых составило до одного часа. Судить дебошира будут за ложное сообщение о терроризме на инфраструктурном объекте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Санкции статьи - штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет) либо лишение свободы на срок 3-5 лет.