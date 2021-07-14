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Происшествия14 июля 2021 21:20

«Я не прав, базара нет!»: в Тверской области неадекватный мужчина, угрожая взрывом, остановил движение поездов на станции Редкино

Приезд силовиков заставил несостоявшегося «подрывника» покаяться
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Судя по поведению, угрожавший взрывом мужчина мог находиться под действием наркотиков. Фото: Александр ПОДГОРЧУК, стоп-кадр с видео «КП»

Судя по поведению, угрожавший взрывом мужчина мог находиться под действием наркотиков. Фото: Александр ПОДГОРЧУК, стоп-кадр с видео «КП»

На железнодорожной станции Редкино (это небольшой посёлок в Конаковском районе Тверской области) вечером 14 июля силовики задержали молодого мужчину, угрожавшего устроить взрыв. Человека, который вёл себя крайне неадекватно, обнаружили на железнодорожных путях. Неизвестный был одет в футболку и шорты, измазан кровью или чем-то на неё похожим. Одну руку постоянно держал в небольшой чёрной наплечной сумке.

По уточнённой информации, переполошившего всех «террориста» обнаружили на рельсах около шести часов вечера (ранее, сообщалось, что это было часом позже).

«Сегодня в 18:05 на станции Редкино Октябрьской железной дороги из-за нахождения на путях постороннего человека задерживаются скоростные поезда №774 и №772 «Сапсан» Москва - Санкт-Петербург и пригородный поезд №7920 Москва - Тверь. Время задержек составляет от 20 минут до 1 часа», - сказано в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

На место тут же выдвинулись спецслужбы. Как сообщил «КП»-Тверь» очевидец событий, увидев полицейских, мужчина несколько подрастерял пыл, и патрулю ППС удалось оттеснить его с путей на перрон. Но там приключения продолжились.

«Сейчас он ходит по перрону, в руках сумка, орёт, что всё взорвёт, если к нему не привезут его двоюродного брата», - рассказал наш источник.

Судя по поведению, мужчина мог находиться под действием наркотиков или каких-то психотропных веществ – дёргался, разговаривал бодро, но как-то несвязно. Тем не менее, приезд спецслужб несостоявшегося подрывника несколько отрезвил. «Террорист», утратив боевой настрой, разводил руками и повторял: «Я ж согласился на то, что я не прав. Базара нет! Всё!»

Несмотря на раскаяние, история для него на этом не закончится. Около 20:00 появилась информация, что мужчину, угрожавшего взорвать железнодорожную станцию, задержали. Подробности произошедшего будут выяснять следственные органы.

Неадекватный мужчина угрожал устроить взрыв на станции Редкино в Тверской области
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