На площади Ленина в Твери начали устанавливать главную новогоднюю ёлку

На площади Ленина начали устанавливать главную ёлку Фото: Александр СОРОКИН

На площади Ленина в Твери днем, 2 декабря, началась установка главной городской новогодней ёлки.

14-метровая пушистая красавица встречает в Твери второй Новый год. Ёлку украсит восьмиконечная звезда, светодиодные гирлянды и шары.

Там же на площади поставят новые новогодние композиции. Рядом с елкой появятся двухметровые светодиодные снеговики-музыканты в шляпах за 244 000 рублей и белый медведь - тоже светодиодный, за 62 400 рублей.

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