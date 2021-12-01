Три снеговика, два медведя и новое убранство мостов: Как украсят Тверь к Новому году и сколько это будет стоить

Когда вокруг всё сверкает, как не поверить в новогодние чудеса? Фото: Ирина ТАРАСОВА

Контракты на праздничное оформление Твери опубликованы на сайте госзакупок. Сразу обрадуем: будут сюрпризы! А «КП»-Тверь» традиционно подскажет, куда уже совсем скоро можно будет податься в поисках новогоднего настроения.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Улицы самого большого района Твери - Заволжского - украсят светящиеся конструкции, новогодние ёлки, светодиодный фонтан (в скверике на пересечении улицы Горького с Комсомольским проспектом) и давно знакомый горожанам светодиодный мишка с подарком (на площади Конституции).

Сквер возле НИИ-2 традиционно осветят гирляндами, а сквер на площади Мира - светодиодными панно. Светящиеся конструкции появятся в сквере у администрации Заволжского района. Электрические консоли засияют вдоль улицы Горького, Комсомольского проспекта и Петербургского шоссе.

Новогодние ёлочки установят в четырёх местах. Самая высокая, 12-метровая, появится в сквере у памятника Афанасию Никитину. Ёлочки поменьше вырастут у ДК «Затверецкий», в посёлках Сахарово и Литвинки (также у Дворцов культуры).

На выполнение вышеперечисленных работ по украшению района потратят 933 000 рублей.

Будет кое-что новое: у памятника Афанасию Никитину смонтируют световую конструкцию «Светящийся подарок с бантом», а на улице Горького вместо нескольких неисправных светодиодных консолей установят новые - лучи со звёздами. На покупку и монтаж этих украшений выделено 1 053 500 рублей. И ещё 359 000 рублей будет потрачено на новые ёлочные гирлянды.

Город озарится огнями. Фото: Ирина ТАРАСОВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Центральный район в этом году будет украшен богато! К привычному декору добавится кое-что новенькое.

На площади Ленина установят главную городскую ёлку. Она почти новая - встречает в Твери всего лишь второй Новый год. Высота пушистой красавицы 14 метров. Будет ещё три ёлки: возле Театра кукол, у стадиона «Химик» и у торгового центра «Семь морей».

Около цирка на Тверской площади опять надуют огромного Деда Мороза. Светодиодный шар на Трёхсвятской, в котором так любят фотографироваться тверичане, скорее всего, тоже установят. Как сообщили «КП»-Тверь» в муниципальном предприятии «Зеленстрой», на балансе которого находится это украшение, шар в рабочем состоянии.

На работы по украшению района потратят 279 000 рублей. И ещё на 632 270 рублей докупят украшений.

А теперь о новшествах. На площади Ленина появится светодиодная композиция: двухметровые снеговики-музыканты в шляпах. Потратят на них 244 000 рублей. А ещё там будет белый медведь - тоже светодиодный, высотой не менее 1,2 метра. Мишка обойдётся бюджету в 62 400 рублей.

Новые электрические гирлянды украсят Старый и Новый мосты. На монтаж праздничной иллюминации на Старом мосту потратят 2 393 200 рублей. Старый мост украсят гирлянда длиной 1600 метров и ещё четыре - по 20 метров. На них будут сиять 3600 обычных лампочек и 400 лампочек-стробоскопов.

Украшение Нового моста обойдётся в 2 396 750 рублей. На Новом мосту смонтируют одну гирлянду длиной 1500 метров и 12 светодиодных гирлянд длиной по 120 метров. Мост озарится вспышками 375 стробоскопов и светом 3375 лампочек. Дополнят композицию световые шнуры «Duralight».

Ещё 445 732 рубля будет заплачено за поставку и монтаж светящихся консолей в виде лучей со звёздами. Они украсят Тверской проспект от улицы Симеоновской до торгового центра «Олимп» (даже чуть дальше).

Праздник к нам приходит - уже скоро! Фото: Ирина ТАРАСОВА

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Здесь тоже поставят четыре ёлочки: на бульваре Цанова, площади Велико Тырново в «Южном», в посёлке Химинститута (у ДК «Синтетик») и у ДК посёлка Элеватор. Знакомые светодиодные фонтаны установят в скверах Героев Чернобыля и на улице Можайского. На эти работы потратят 155 028 рублей.

Для ёлочек в Московском районе в этом году купят новые игрушки - 230 синих и серебряных пластиковых шаров. Заплатят за них 75 900 рублей. Улицы района украсят новыми гирляндами за 414 000 рублей. Гирлянды будут светиться белым и синим.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Светодинамическую ель за 720 000 рублей впервые установят на Привокзальной площади. Ёлочка должна быть от 8 до 9 метров высотой, в 20 ярусов, с пушистой длинной «хвоей». Во все ветки будет встроена светодинамическая гирлянда, переливающаяся красным, белым, синим, зелёным и розовым светом.

Такая же новогодняя красавица украсит Комсомольскую площадь. А ещё там установят светодиодный фонтан со стробоскопами. Ещё пять ёлок разместят в скверах на проспектах Ленина (напротив ТГТУ) и Николая Корыткова (сквер «Светлячок»), улицах Громова и Строителей, а также на аллее Славы в Мамулино.

10 новых синих мерцающих гирлянд украсят деревья в Пролетарском районе. Обойдутся гирлянды в 234 000 рублей.