В Тверской области проводится опрос о новом составе подарка для новорождённых

Новорождённым в регионе вручаются подарочные наборы с октября 2019 года. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Тверской области обновят состав подарочного набора для новорождённых, чтобы включить в него наиболее востребованные вещи. Для этого региональное Минсемьи организовало онлайн-голосование на сайте "Семейный помощник". Итоги будут подведены 15 декабря 2021 года.

Предлагается отметить понравившиеся позиции в двух списках: среди предметов, уже входящих в набор и среди тех, что предлагается включить в него. Среди последних - ёршик для бутылочек, термосумка, цифровой термометр, пелёнки, клеёнка и пеленальный коврик.

Напомним, новорождённым вручаются подарочные наборы с октября 2019 года. Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного, проживающим в Тверской области. За два года было выдано более 20,7 тысяч комплектов.