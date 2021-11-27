В Твери готовится выставка руководителя областного народного фотоклуба

В библиотеки готовят экспозицию работ фотохудожника. Фото: tverlib.ru

1 декабря в 16.00 в зале искусств библиотеки имени Горького в Твери состоится открытие персональной фотовыставка «Избранное. О многом – понемногу…» Бориса Михайлова - руководителя Тверского областного народного фотоклуба ОДНТ, члена Союза фотохудожников России.

Борис Алексеевич представит свои «знаковые» работы из лучших серий, которые вошли в экспозицию выставки, приуроченной к юбилею автора.

Они охватывают период с 80-х годов прошлого столетия по сегодняшний день. Зрители смогут оценить и пейзаж, и «философские» жанровые «зарисовки» и «сканограммы».

Приходите и взгляните на окружающий мир глазами фотохудожника, в том числе на разноликую Тверь.

Телефон для справок: 34-95-59.