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Происшествия27 ноября 2021 9:18

В коттеджном поселке под Тверью горел жилой дом

Пожар случился вчера ближе к вечеру
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Пожар оперативно ликвидировали. Фото: ГУ МЧС РФ по Тверской области

Пожар оперативно ликвидировали. Фото: ГУ МЧС РФ по Тверской области

В Бурашевском сельском поселении под Тверью в деревне Игнатово произошел пожар в жилом доме на территории коттеджного поселка "Новый свет".

В двухэтажном кирпичном коттедже произошло внутреннее возгорание 26 ноября. В МЧС сообщение об этом поступило в 16:19. Пожарные расчеты оперативно выдвинулись на место, и к 17:36 пожар был полностью ликвидирован.

- В результате пожара огнем повреждена прихожая на площади, закопчены некоторые стены. Ущерб и причина устанавливаются, - сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

О том. что кто-то пострадал в пожаре, не сообщается.