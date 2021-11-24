В Твери фабрику и ресторан проверили на исполнение требований обязательной вакцинации

Во время проверки на фабрике. Фото: ПТО

24 ноября специалисты тверского Роспотребнадзора проверили две организации на то, как там соблюдается постановление Главного государственного санитарного врача региона об обязательной вакцинации против коронавируса отдельных категорий граждан.

Оно действует с 18 июня 2021 года. В октябре расширен перечень категорий граждан, которые должны в обязательном порядке пройти иммунизацию.

Это касается специалистов, оказывающих финансовые и страховые услуги, курьеров, работников почты, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, соляриев, саун, бассейнов, бань, прачечных, химчисток, сотрудников театров, кинотеатров, музеев, выставочных и досугово-развлекательных центров, Домов культуры, а также очных консультантов.

При этом вакцинацией должны быть охвачены не менее 80% от общей численности сотрудников организаций, на которые распространяется постановление.

Также введена обязательная вакцинация против коронавируса для коллективов организаций с численностью работников более 100 человек.

Организациям, где привито менее 80% от общего числа сотрудников, грозит штраф до 500 тыс. рублей (на юридическое лицо) или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Как выяснили сотрудники Роспотребнадзора, из 200 работников Тверской швейной фабрике. свыше 160 специалистов вакцинированы либо имеют медотвод, либо недавно переболели коронавирусом.

Рейд в известном тверском ресторане показал, что там тоже все исполняется - 16 из 18 сотрудников привиты.

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.