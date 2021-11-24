Ущерб от крушения самолета Су-30 в Тверской области оценили в миллиард рублей

Ущерб от крушения самолета Су-30 оценили в миллиард рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Минобороны России оценило ущерб, причиненный ведомству, в результате крушения на учениях в Тверской области истребителя Су-30 в 2020 году. Сумма составила 1 млрд 143 млн рублей. Об этом 24 ноября сообщило ТАСС.

На пилота самолета Су-35 - майора Савельева, который участвовал в учениях, завели уголовное дело по статье 351 УК РФ "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

По той же статье уголовное дело возбуждено в отношении двоих военнослужащих группы обслуживания авиационного вооружения войсковой части, которые допустили нарушения требований предполетной подготовки.

- Причиной авиационного происшествия явились как нарушение требований руководства военной эксплуатации при выполнении стрельбы майором Савельевым, так и нарушения контроля подготовки самолета Су-35 со стороны других военнослужащих, - пишет ТАСС со ссылкой на представителя военной прокуратуры.

В дальнейшем дела объединят в одно производство.

Напомним, российский двухместный многоцелевой истребитель СУ-30 упал в Тверской области во время учебно-тренировочного полета 22 сентября 2020 года. Экипаж успел катапультироваться. Обломки самолета искали более суток.