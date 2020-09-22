Самолет упал в Тверской области 22 сентября 2020: что известно на данный момент

Двухместный истребитель СУ-30 потерпел крушение недалеко от авиабазы "Хотилово" в Тверской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тверской области упал самолёт - российский двухместный многоцелевой истребитель СУ-30. По первоначальной информации крушение произошло недалеко от авиабазы "Хотилово", что в Бологовском районе (располагается в 20-ти километрах от райцентра). На авиабазе "Хотилово" с 1952 года базируется 790-й истребительный авиационный полк.

Позже было уточнено место падения истребителя: по данным источника ТАСС, СУ-30 упал около нежилого села Дорниково в Вышневолоцком городском округе.

Крушение произошло во время учебно-тренировочного полета. Самолет упал в лесополосе. Жертв нет: экипаж успешно катапультировался. На земле разрушений также нет. Лётчики после крушения вышли на связь. Их эвакуировали на аэродром базирования.

На месте крушения работает военная комиссия, которая установит все обстоятельства произошедшего. Подробности будут дополняться.

Причиной воздушной аварии мог стать отказ двигателя или столкновение с птицей. Таким мнением с "КП"-Тверь" поделился председатель городского совета ветеранов Твери, генерал-майор авиации Генрих Левкович.

– Здесь ошибки практически быть не может. Потому что обычно летчик может совершить ошибку на малой высоте, при взлете или посадке. Там, где катапультироваться не всегда возможно. А в этой ситуации мог произойти, я так полагаю, отказ двигателя, столкновение с птицей или другие причины. Сейчас трудно еще говорить. Молодцы, что катапультировались – жизнь человеческая дороже всего на свете, – сказал Генрих Левкович.

Генрих Левкович с 1987 по 2002 годы командовал 12-й Мгинской Краснознаменной военно-транспортной авиационной дивизией в городе Твери, которая базируется в Мигалово. Как летчик он служил в разных частях советской и российской армии. В 1968 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков с красным дипломом. А в 1980 году с отличием окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина.

Место падения СУ-30 в Тверской области. Фото: yandex.ru/maps