В Тверской области будут реализованы два крупных проекта в деревообработке

На заседании Совета по инвестиционной политике региона. Фото: ПТО

24 ноября на заседании Совета по инвестиционной политике региона поддержаны крупные проекты в деревообработке. В общей сложности они привлекут в регион более 3 млрд рублей инвестиций и создадут около 350 рабочих мест.

- Мы последовательно формируем на территории региона дружественный инвестиционный климат. Региональная экономика ориентирована на создание новых рабочих мест. Особое внимание уделяется традиционным приоритетам, один из них - глубокая переработка древесины, - подчеркнул на заседании Совета губернатор Игорь Руденя.

На заседании одобрено решение о признании компании «Сегежская упаковка – Центр» резидентом инновационно-промышленного парка «Боровлево-3». Там планируется построить предприятие по изготовлению экологически чистой бумажной упаковки.

Правительство Тверской области подписало соглашение о сотрудничестве с этой компанией на Петербургском экономическом форуме.

- Срок реализации проекта - с 2022 по 2027 годы, при этом производство планируют ввести в эксплуатацию уже в августе 2023 года. Планируется, что в результате будет создано свыше 260 новых рабочих мест для жителей региона, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

Игорь Руденя поручил Минтрансу региона при необходимости скорректировать маршруты курсирующих рядом с «Боровлево-3» автобусов, чтобы до туда было удобно добираться будущим сотрудникам предприятия.

Губернатор также дал поручение региональному Минпрому и службе занятости оказать содействие компании в наборе персонала для будущего производства. А руководству компании Игорь Руденя предложил провести дни открытых дверей для студентов вузов и колледжей Верхневолжья.

Также на заседании одобрено включение в перечень приоритетных инвестпроектов региона производства Пеновской деревообрабатывающей фабрики.

Там запланировано расширение производства до 2026 года с введением 85 новых рабочих мест.